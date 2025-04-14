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Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Osayi-Samuel'den maç sonu flaş açıklama

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Osayi-Samuel'den maç sonu flaş açıklama

09:3814/04/2025, الإثنين
G: 14/04/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-1 yenerek zirve yarışında hata yapmadı. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği merak konusu olan Osayi-Samuel ise maç sonu dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, 31. hafta mücadelesinde Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 3-1 Fenerbahçe lehine sona erdi.

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncuları değerlendirmelerde bulundu. 

Osayi-Samuel maçın ardından; "Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. 7 önemli maçımız var. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edebilmek için değerli bir 3 puan. Oynayacağımız her maç final. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi. 

Fenerbahçe oyuncusu sözlerinin devamında; "Aslında transferi yorumlaması zor. Birçok insan konuya hakim gibi davranıyor. Ben Fenerbahçe için oynuyorum ve bunun için çok mutluyum. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Kontrat konulduğu söylendi ve benim kabul etmediğim söylendi ama böyle bir durum yok. Başkanla çok iyi bir diyalogum var. Şu andaki tek düşüncem şampiyonluk. Başkanımızla sezon bitince görüşeceğiz ve neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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