Fenerbahçeli eski yıldıza bir darbe daha! Kabusu yaşıyor

10:25 18/03/2026, Çarşamba
Fenerbahçe'de bekleneni veremediği için yolların ayrıldığı yıldız futbolcu bir darbe de milli takımdan yedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de derbilerde yaptığı skor katkısına karşın genel performansı beğenilmeyen Jhon Duran ile ara transfer döneminde yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Rus ekibi Zenit'e kiralanan Kolombiyalı forvete kötü haber geldi.

Kolombiya basını, Jhon Duran'ın ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmayacağını yazdı.

Fotomaç'ın Gol Caracol'dan aktardığı habere göre Kolombiya Futbol Federasyonu Başkanı Alvaro Gonzalez Alzate, Duran ile ilgili "Çok kötü bir çocuk" yorumunu yaptı.

Haberde, 21 yaşındaki santrforun milli takım kadrosunda düşünülmediği aktarıldı.

ÖTV'siz araçta şartlar açıklandı! Emekliler ÖTV'siz araç düzenlemesinden yararlanacak mı? İşte en avantajlı sıfır otomobiller