Fenerbahçeli oyuncu eski kulübüne geri dönüyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi yaşandı. Ünder'in eski takımına geri dönebileceği ifade edildi.
Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe’de geçen sezonu ABD’de Los Angeles takımında geçiren Cengiz Ünder’e, eski kulübü Başakşehir talip oldu.
Skorer'in haberine göre; İstanbul ekibinin milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, bu transferde en önemli engelin tecrübeli oyuncunun 3.7 milyon euroluk maaşı olduğu öğrenildi.
Öte yandan Cengiz Ünder’e ABD’den de teklifler olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe Yönetimi’nin ise kadroda düşünülmeyen tecrübeli futbolcuyu bonservisi ile satarak hem yüksek maaşından kurtulmayı hem de transfere kaynak yaratmak istediği vurgulandı.
Cengiz Ünder’in de kariyerine ABD’de devam etmeye sıcak baktığı bildirildi