Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldızdan Zagreb maçı sonrası Tedesco'ya isyan

Fenerbahçeli yıldızdan Zagreb maçı sonrası Tedesco'ya isyan

10:1827/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynadığı maçta sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin yıldız isminin, teknik direktör Domenico Tedesco'ya dert yandığı öğrenildi.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen Fenerbahçe'de bireysel oyuncu performansları beklentilerin çok altında kaldı.

Özellikle takımın gol ayağı olan ve 90 dakika sahada yer alan Youessef En-Nesyri bırakın gol pozisyonuna girmeyi rakip kaleye şut dahi atamadı.

Maç boyunca da sadece 8 kez pas yapabilen Faslı yıldız, bu performansıyla da büyük eleştiri aldı.

Fotomaç'ın haberine göre tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından ise teknik direktör Domenico Tedesco'ya dert yandı.

Neysri, soyunma odasında; "Hocam, ceza sahasında topla buluşamazsam nasıl gol atacağım? Pas gelmeyince yeterince etkili olamıyorum. İstediğim pasları alamıyorum" diyerek isyan etti.

Tedesco, Nesyri'nin ceza sahasında daha fazla topla buluşmasını sağlayacak bir hücum sistemi oluşturmaya başladı.

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Youssef En-Nesyri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...