Ferdi Kadıoğlu için transfer açıklaması: ‘Kiralık ya da bonservisiyle’

Ferdi Kadıoğlu'nun gelecek sezonki pozisyonuyla ilgili de konuşan Naylor, "Hem sağ bekte hem de sol bekte oynayacaktır. Estupinan ve Veltman ile forma yarışına girer. Lamptey muhtemelen gidiyor. Orta saha oyuncuları Wieffer ve Hinshelwood da bu sezon zaman zaman sağ bekte oynadı" dedi.



