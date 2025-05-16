Ferdi Kadıoğlu için transfer açıklaması: ‘Kiralık ya da bonservisiyle’

Fenerbahçe’den Premier Lig ekibi Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giymemişti. Brighton muhabiri Andy Naylor milli yıldız hakkında transfer açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon euro karşılığında transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sol ayak baş parmağından talihsiz bir sakatlık yaşamış ve uzun süre formasından ayrı kalmıştı.
Uzun süreli sakatlığını atlatan ve gelecek hafta idmanlara başlaması beklenen Ferdi Kadıoğlu için Athletic'in Brighton muhabiri Andy Naylor'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Fanatik'e konuşan Andy Naylor, "Kasım ayından bu yana sezonu Ferdi Kadıoğlu olmadan geçirmek takım için büyük bir darbe oldu. O dönemde daha yeni yeni kedisini göstermeye başlamıştı.
Bu durum Brighton'ın sol bek ve sağ bek seçeneklerini azalttı. Umuyoruz ki bir dahaki sefere tam bir sezon öncesi kampı geçirdikten sonra sahaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.
Ferdi Kadıoğlu'nun gelecek sezonki pozisyonuyla ilgili de konuşan Naylor, "Hem sağ bekte hem de sol bekte oynayacaktır. Estupinan ve Veltman ile forma yarışına girer. Lamptey muhtemelen gidiyor. Orta saha oyuncuları Wieffer ve Hinshelwood da bu sezon zaman zaman sağ bekte oynadı" dedi.
Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili çıkan transfer söylentilerine de değinen ünlü muhabir, "Ferdi'nin kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesi kesinlikle düşünülmüyor" diyerek sözlerini noktaladı.