Galatasaray Liverpool'u geçerse dev geliri kasasına koyacak

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların çeyrek finale kalması durumunda kasasına koyacağı para netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u saf dışı bırakan Galatasaray, bu akşam son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk edecek. 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Devler Ligi'ne doğrudan katılan sarı-kırmızılılar, 18.62 milyon euronun sahibi oldu. Gruplarda aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikten 7 milyon euro kazanan Galatasaray, lig etabını 20. sırada bitirdiği için 5.08 milyon euroyu daha kasasına koydu.
Aslan; yayın havuzundan ortalama olarak 8.4 milyon euro, UEFA katsayı priminden ise 2.4 milyon euro kazandı. Cimbom, play-off'a kaldığı için de 1 milyon euroluk gelirin sahibi oldu.
Son 16 play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, 11 milyon euroluk geliri almaya hak kazandı. Peki Galatasaray, Liverpool'u da turnuvanın dışına iterse ne kadar kazanacak?
NTV Spor'un haberine göre Okan Buruk'un öğrencileri, Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon euro kazanacak.
Çeyrek final sonrası ise elde edilecek gelir şöyle:
Yarı final: 15 milyon euro
Final: 18.5 milyon euro
Şampiyonluk: 6.5 milyon euro