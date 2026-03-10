Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Liverpool'u geçerse dev geliri kasasına koyacak

Galatasaray Liverpool'u geçerse dev geliri kasasına koyacak

10:4410/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların çeyrek finale kalması durumunda kasasına koyacağı para netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u saf dışı bırakan Galatasaray, bu akşam son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk edecek. 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Devler Ligi'ne doğrudan katılan sarı-kırmızılılar, 18.62 milyon euronun sahibi oldu. Gruplarda aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikten 7 milyon euro kazanan Galatasaray, lig etabını 20. sırada bitirdiği için 5.08 milyon euroyu daha kasasına koydu.

Aslan; yayın havuzundan ortalama olarak 8.4 milyon euro, UEFA katsayı priminden ise 2.4 milyon euro kazandı. Cimbom, play-off'a kaldığı için de 1 milyon euroluk gelirin sahibi oldu.

Son 16 play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, 11 milyon euroluk geliri almaya hak kazandı. Peki Galatasaray, Liverpool'u da turnuvanın dışına iterse ne kadar kazanacak?


NTV Spor'un haberine göre Okan Buruk'un öğrencileri, Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon euro kazanacak.


Çeyrek final sonrası ise elde edilecek gelir şöyle:


Yarı final: 15 milyon euro

Final: 18.5 milyon euro

Şampiyonluk: 6.5 milyon euro



#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Okan Buruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Isparta TOKİ arsa parsel belirleme kurası çekildi: TOKİ Yalvaç müstakil arsa kura sonuları isim listesi