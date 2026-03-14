Galatasaray Liverpool'un yıldızını çıldırttı! Rövanş öncesi olay itiraf

Galatasaray Liverpool'un yıldızını çıldırttı! Rövanş öncesi olay itiraf

15:19 14/03/2026, Cumartesi
G: 14/03/2026, Cumartesi
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında 1-0 mağlup olan Liverpool'da yıldız futbolcu, rövanş mücadelesi öncesi dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Liverpool'un yıldız oyuncusu Dominik Szoboszlai, geçtiğimiz salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olmalarının ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

NTV Spor'un aktardığına göre İngiliz kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Macar futbolcu, "Maçtan sonra sonuçtan dolayı oldukça kızgındım ama sadece sonuçtan dolayı değil. Çünkü bence oynamamız gerektiği gibi ve oynayabileceğimiz gibi oynamadık." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un en üst seviyesini göstermediğinden yakınan Szoboszlai, "Çünkü aslında herhangi bir takıma karşı kazanabileceğimizi, ligde ya da Avrupa futbolunda herhangi bir takımla rekabet edebileceğimizi defalarca gösterdik." diye konuştu.

25 yaşındaki oyuncu, yarın Anfield'da oynanacak Tottenham maçının ardından çarşamba günü Galatasaray ile yapacakları rövanşı sabırsızlıkla beklediğini vurguladı ve "Önümüzdeki maçlara gerçekten odaklanmalıyız çünkü Pazar günü Tottenham maçı var ve önümüzdeki hafta Çarşamba günü de büyük bir maç olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

