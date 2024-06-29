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Spor

Galatasaray Ziyech'in tapusunu aldı: Maaşını da duyurdu

09:18 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:19 - 29/06/2024 Cumartesi
AA

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, ilk transfer hamlesini yaptı. Faslı futbolcusu Hakim Ziyech'i kadrosunda tutmaya karar veren sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuya ödeyeceği maaşı da açıkladı.

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Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

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Sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda iç transferde de düğmeye basıldı.

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Aslan'dan ilk hamle takımın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech için geldi.

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Galatasaray, bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosunda tuttuğunu açıkladı.

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Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyon şartlarının oluştuğundan kesin transferinin bedelsiz olarak gerçekleştiği belirtildi.

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Oyuncuya hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin euro ödeneceği ifade edildi.

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Geçen sezon Galatasaray'la Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Ziyech, tüm kulvarlarda 23 maçta forma giyip 8 gol attı.

#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Transfer
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