Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dönüş tarihi belli oldu: Gabriel Sara kaç hafta yok?

Dönüş tarihi belli oldu: Gabriel Sara kaç hafta yok?

11:5115/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’da sezonun başarılı isimlerinden Gabriel Sara, Türkiye Kupası’nda Başakşehir maçı sonrasında sakatlandı. Brezilyalı oyuncunun ne zaman sahalara döneceği merak konusu. Peki, Gabriel Sara ne zaman dönecek, kaç hafta yok? İşte detaylar.

Galatasaray'da Başakşehir maçında eksikliği hissedilen Gabriel Sara'nın sahalara ne zaman döneceği merak konusuydu.


Sarı-kırmızılıların ligde oynayacağı Hatayspor maçında da forma giymeyecek olan Sara için Avrupa Ligi kararı da verildi.


Okan Buruk'un Brezilyalı yıldızı, Avrupa Ligi'nde ilk 8 için kritik öneme sahip Dinamo Kiev maçında da oynatmayacağı belirtildi.


Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Okan Buruk, Sara'yı Konyaspor maçına saklayacak.


25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşılaşmasıyla yeniden sahalara dönecek.

Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla bu sezon 25 maça çıktı.


Brezilyalı orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.


#Gabriel Sara
#Galatasaray
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AİLE DESTEK SON ÖDEME TARİHLERİ 2025: Aile Destek ödemesi uzatıldı mı 2025 son dakika?