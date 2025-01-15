Galatasaray’da sezonun başarılı isimlerinden Gabriel Sara, Türkiye Kupası’nda Başakşehir maçı sonrasında sakatlandı. Brezilyalı oyuncunun ne zaman sahalara döneceği merak konusu. Peki, Gabriel Sara ne zaman dönecek, kaç hafta yok? İşte detaylar.
Galatasaray'da Başakşehir maçında eksikliği hissedilen Gabriel Sara'nın sahalara ne zaman döneceği merak konusuydu.
Sarı-kırmızılıların ligde oynayacağı Hatayspor maçında da forma giymeyecek olan Sara için Avrupa Ligi kararı da verildi.
Okan Buruk'un Brezilyalı yıldızı, Avrupa Ligi'nde ilk 8 için kritik öneme sahip Dinamo Kiev maçında da oynatmayacağı belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Okan Buruk, Sara'yı Konyaspor maçına saklayacak.
25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşılaşmasıyla yeniden sahalara dönecek.
Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla bu sezon 25 maça çıktı.
Brezilyalı orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.