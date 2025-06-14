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Galatasaray'da kadro revizyonu! 6 isimle yollar ayrılabilir

Galatasaray'da kadro revizyonu! 6 isimle yollar ayrılabilir

14:1214/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
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Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, kadro yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda 6 isimle yolların ayrılması gündemde. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Belirlenen bölgelere yapılacak takviyeler için girişimler sürerken, kadroda düşünülmeyen futbolculara teklif gelmesi bekleniyor.

Habertürk'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda 6 isimle yolların ayrılması gündemde. İşte ayrıntılar...

Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Frankowski, beklentilerin uzağında kaldı.

Zorunlu satın alma opsiyonu yaz transfer döneminde devreye girecek Polonyalı futbolcuya teklif gelmesi durumunda değerlendirileceği öğrenildi.

Savunmanın sağındaki bir diğer isim olan Jelert için de kiralama formülü devrede.

Savunmanın sağındaki bir diğer isim olan Jelert için de kiralama formülü devrede.

Yine devre arasında arasında kadroya katılan Cuesta ile de yollar ayrılabilir.

Kolombiyalı futbolcu için ilk planlanan bonservisiyle gönderilmesi. Bu seçenek gerçekleşmezse, yönetimin kiralama fikrine de sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Geride kalan sezonda istediği süreyi bulamayan Kerem Demirbay'ın da ayrılığı gündemde.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf Demir'in kadroda kalmasını istediği ifade edildi.

Ancak genç oyuncunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olma ihtimali yüksek. Yusuf'a, İspanya'dan 2 ekibin ilgisi olduğu belirtildi.

Galatasaray'da aldığı süreden memnun olmayan bir diğer isimse Morata. 

Kiralık sözleşmesi en az 6 ay daha devam eden İspanyol futbolcu, ülkesi ve İtalya’daki seçenekleri değerlendirmek istiyor.

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