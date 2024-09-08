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Spor

Galatasaray'da Ziyech'in kalma şartı belli oldu

09:20 - 8/09/2024 dimanche
Güncelleme: 09:26 - 8/09/2024 dimanche
Yeni Şafak

Galatasaray'da iç ve dış transfer çalışmaları sürerken Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in geleceği merak ediliyordu. Yıldız isim, sarı-kırmızılı takımla ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar...

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Bu transfer döneminde 4 kanat oyuncusuyla vedalaşan Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceği merak konusu oldu.










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Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin ilgilendiği Faslı oyuncu, sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi.










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Tecrübeli futbolcunun teknik heyetten düzenli forma şansı istediği öğrenildi.








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Ziyech, yedek kalmaya devam etmesi halinde devre arasında takımdan ayrılmayı planlıyor.




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Hakim Ziyech kimdir?


31 yaşındaki tecrübeli isim, Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine ise Dronten altyapısında başladı.





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Sırasıyla Heerenveen, TYwente, Ajax, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi.




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Geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı formayla 23 karşılaşmada görev alan Ziyech, 8 gol atarken 4 de asist kaydetti.




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Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro...

#Hakim Ziyech
#Galatasaray
#Transfer
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