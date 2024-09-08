Galatasaray'da Ziyech'in kalma şartı belli oldu

Galatasaray'da iç ve dış transfer çalışmaları sürerken Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in geleceği merak ediliyordu. Yıldız isim, sarı-kırmızılı takımla ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar...
Bu transfer döneminde 4 kanat oyuncusuyla vedalaşan Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceği merak konusu oldu.
Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin ilgilendiği Faslı oyuncu, sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi.
Tecrübeli futbolcunun teknik heyetten düzenli forma şansı istediği öğrenildi.
Ziyech, yedek kalmaya devam etmesi halinde devre arasında takımdan ayrılmayı planlıyor.
Hakim Ziyech kimdir?
31 yaşındaki tecrübeli isim, Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine ise Dronten altyapısında başladı.
Sırasıyla Heerenveen, TYwente, Ajax, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi.
Geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı formayla 23 karşılaşmada görev alan Ziyech, 8 gol atarken 4 de asist kaydetti.
Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro...