Galatasaray'dan oyunculara dev prim: Liverpool zaferinin ödülü belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenden Galatasaray'da oyunculara dağıtılacak olan prim belli oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u Osimhen'in penaltıdan attığı golle devirdi.
Bu tarihi galibiyet sonrasında oyunculara prim dağıtılacağı öğrenilmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray'da futbolculara UEFA'dan gelecek 2.1 milyon euro değerindeki galibiyet ödülünün yarısı prim olarak dağıtılacak.
Okan Buruk'un da takıma 1 gün izin verdiği ifade edilirken, Liverpool maçında oldukça yorulan futbolcuların hem prim hem de izin verilmesine çok mutlu olduğu aktarıldı.