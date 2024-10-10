Galatasaray'dan Yunus Akgün hamlesi! Milli aradan sonra...

Galatasaray'da son haftaların yükselen ismi Yunus Akgün'le ilgili flaş bir karar alındı. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcu için sürpriz bir hamle yapacak.
Galatasaray'a bu sezon performansıyla şu ana kadar en fazla övgü alan isimlerden biri olan Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre, 2026'da sözleşmesi bitecek olan Yunus Akgün'ün maaşına zam yapılacak.
Galatasaray ayrıca zammın dışında Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak.
Sarı-kırmızılıların milli aranın ardından Yunus Akgün ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.
Yunus Akgün bu karşılaşmalarda 4 gollük skor katkısı verdi.