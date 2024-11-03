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Görenler şaştı kaldı: Mesut Özil bakın ne sınavına girdi

Görenler şaştı kaldı: Mesut Özil bakın ne sınavına girdi

14:413/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
IHA
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Eski futbolcu Mesut Özil, Arnavutköy’de motosiklet ehliyeti sınavına girdi.

Eski futbolcu Mesut Özil, Arnavutköy’de bulunan Taşoluk Trafik Eğitim Parkuru’nda A1 motosiklet ehliyeti almak için saat 10.45’te sınava girdi. 

Sınav kurulu, isim benzerliği olduğunu düşünürken, eski futbolcunun sınav saatinde alanda olmasıyla herkes şoke oldu.

Özil’in motosiklet kullandığı ve parkurda girdiği sınav anları büyük ilgi gördü.

Kariyerine Almanya’da başlayan ve Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen’de sergilediği performansla Real Madrid’e transfer olan Mesut Özil; Schalke 04, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir’de forma giydi.

#Mesut Özil
#Arnavutköy
#Taşoluk Trafik Eğitim Parkuru

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