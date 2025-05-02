Göztepe’nin yıldızı Premier Lig’e gidiyor

YOLA DEVAM EDİLMEYECEK





Sarı-kırmızılıların sezon başında Brezilya'nın Flamengo takımında kiraladığı orta saha oyuncusu Victor Hugo ile yola devam etmeyeceği belirtildi. Bu seneyi genelde yedek kulübesinde geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro satın alma opsiyonunun bulunduğu ancak yönetimin teknik ekibin raporu doğrultusunda bu imkanı kullanmayacağı kaydedildi.



