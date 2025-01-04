Hull City'den skandal Türk bayrağı kararı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City yönetiminin, Leeds United maçına Türk bayrağı getirilmemesini talep etmesi büyük tartışma çıkardı. Türk futbolseverlerin büyük tepkisini çeken kararın ardından Ilıcalı'dan gece yarısı açıklama geldi.
Hull City, Championship'in 26. haftasında lider Leeds United'ı ağırlayacak.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yönetim, bugün saat TSİ 18.00'de başlayacak maçla ilgili skandal bir karara imza attı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, taraftarlardan maça Türk bayrağı ve formasıyla gelinmemesi çağrısı yapıldı.
Hull City'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 5 Nisan 2000'de kulüplerini desteklerken trajik bir şekilde hayatlarını kaybeden Chriropher Loftus ve Kevin Speight'in anısına Leeds United'ın yanında yer alacaktır. Taraftarımızdan, 25 yıl önce İstanbul'da yaşanan trajik olaylara saygıdan dolayı stadyuma Türk bayrağı ve formaları getirmemelerini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin bu paylaşımı büyük tepki çekti.
Gelen tepkiler üzerine gece yarısı sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, verdikleri kararın provokasyonu engellemek amacı taşıdığını ve konunun saptırıldığını savundu.