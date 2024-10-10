Icardi için transfer iddiası: Takım ismi verdiler

Galatasaray'ın gol kralı apoletli yıldızı Mauro Icardi için dış basından transfer iddiası geldi. Arjantinli yıldızın transferinin ciddi anlamda konuşulmaya başlandığı belirtildi.
Galatasaray'da son dönemde performansında düşüş yaşayan Mauro Icardi'yle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Arjantin basını, 31 yaşındaki golcünün olası transferini yazdı.
River Plate'in Arjantinli yıldızın peşinde olduğu belirtilen haberde, "Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor" ifadeleri kullanıldı.
Ülkesine dönmeye sıcak bakan Mauro Icardi'nin adının transferde geçmesi, River Plate taraftarları arasında büyük heyecana neden oldu.
Galatasaray formasıyla 83 maça çıkan Arjantinli yıldız, 58 gol 22 asistlik bir performans ortaya koydu.
Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda iki kez şampiyonluk kupası kaldırdı.