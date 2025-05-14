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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafı: Geri dönecek mi?

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafı: Geri dönecek mi?

Haber Merkezi
19:3914/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye olası geri dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu. Peki İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, yarın oynanacak son lig maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantının en çok dikkat çeken noktası ise Fenerbahçe ile ilgili sorulan soru oldu.

Peki İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Basın toplantısında Kartal'a, "Fenerbahçe'ye gitmeniz mümkün mü?" sorusu soruldu.

63 yaşındaki teknik adam şu yanıtı verdi:

"Persepolis ile bir yıl daha sözleşmem var. Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz."

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