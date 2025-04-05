Jose Mourinho kaç maç ceza alır? CAS hakemi açıkladı

"Haksız tahrik ceza indirimi gelebilir"





Kameralara yansıyan görüntülerde Mourinho’nun müdahalesi öncesi Okan Buruk’un hareketleri dikkat çekmişti. Bu konuda değerlendirme yapan Özyurt, “Mourinho’nun müdahalesinden önce Okan Buruk ile Mourinho arasında bir kelime alışverişi olduğu ve ardından Okan Buruk’un elini yumruk yapıp sevindiği de kameralara yansımıştır. Yaşananlar müsabaka hakemlerinin hemen önünde gerçekleşmiştir. Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uyarınca müsabaka görevlilerinin raporları disiplin soruşturmasında delil olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla müsabaka hakemleri Okan Buruk ile Jose Mourinho arasında geçen diyaloğu raporlarında aktardılar ise Okan Buruk’un Mourinho’ya söylemiş olduğu sözler haksız tahrik olarak değerlendirilebilecek ve bu çerçevede PFDK indirim uygulayarak bir cezaya hükmedebilecektir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Okan Buruk’un hareketleri haksız tahrik teşkil etse bile bu husus Mourinho’nun hareketinin ‘saldırı’ olarak değerlendirilmesini etkilemeyecektir. Yalnızca verilecek cezada bir indirim sebebi olabilir” dedi.