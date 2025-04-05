Jose Mourinho kaç maç ceza alır? CAS hakemi açıkladı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde yaşanan gerginliğin ardından Jose Mourinho’nun Okan Buruk’un burnunu sıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. CAS Hakemi Emin Özkurt, Portekizli teknik adamın olası cezasını açıkladı.
Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrasında Okan Buruk'un burnunu sıkması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi kapsamında “saldırı” suçlamasıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
Spor hukuku alanında Türkiye’yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre’deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi’nin Türk hakemi olan avukat Emin Özkurt, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özkurt, Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yönelik müdahalesi hakkında, “Derbi müsabakasının ardından Okan Buruk’un burnunu sıkması nedeniyle Jose Mourinho, Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesinde düzenlenen ‘Saldırı’ kapsamında tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmiştir. Mourinho’nun Okan Buruk’a yönelik hareketi elbette Futbol Disiplin Talimatı çerçevesinde saldırı olarak değerlendirilebilir. Sonuç itibariyle, görüntülerden açıkça görülmekte olduğu üzere Jose Mourinho, çok şiddetli olmasa da Okan Buruk’un burnunu sıkarak vücuduna bir müdahalede bulunmuştur. Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uyarınca saldırıda bulunan görevlilere 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmektedir” dedi.
"Haksız tahrik ceza indirimi gelebilir"
Kameralara yansıyan görüntülerde Mourinho’nun müdahalesi öncesi Okan Buruk’un hareketleri dikkat çekmişti. Bu konuda değerlendirme yapan Özyurt, “Mourinho’nun müdahalesinden önce Okan Buruk ile Mourinho arasında bir kelime alışverişi olduğu ve ardından Okan Buruk’un elini yumruk yapıp sevindiği de kameralara yansımıştır. Yaşananlar müsabaka hakemlerinin hemen önünde gerçekleşmiştir. Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uyarınca müsabaka görevlilerinin raporları disiplin soruşturmasında delil olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla müsabaka hakemleri Okan Buruk ile Jose Mourinho arasında geçen diyaloğu raporlarında aktardılar ise Okan Buruk’un Mourinho’ya söylemiş olduğu sözler haksız tahrik olarak değerlendirilebilecek ve bu çerçevede PFDK indirim uygulayarak bir cezaya hükmedebilecektir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Okan Buruk’un hareketleri haksız tahrik teşkil etse bile bu husus Mourinho’nun hareketinin ‘saldırı’ olarak değerlendirilmesini etkilemeyecektir. Yalnızca verilecek cezada bir indirim sebebi olabilir” dedi.
"Önceki ceza tekerrür sayılmayacak"
Özyurt ayrıca sezon içinde Mourinho’nun aldığı cezalar ile ilgili, “Bilindiği üzere, Jose Mourinho Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan bir önceki müsabakanın sonunda yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından 4 maç cezalandırılmış, Tahkim Kurulu ise cezayı 2 maça indirmişti. Mourinho’nun geçmiş ihlali PFDK tarafından verilecek karar kapsamında tekerrür hükümlerinin uygulanmasına neden olmayacaktır. Zira Mourinho geçmiş cezasını ‘hakaret’ gerekçesiyle almışken söz konusu sevk ‘saldırı’ nedeniyledir. İhlallerin farklı ihlaller olması sebebiyle tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır. Çok muhtemeldir ki Disiplin Kurulu Okan Buruk’un hareketlerini haksız tahrik olarak değerlendirecektir, ancak yine de Jose Mourinho’ya en az 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verme yönünde hareket etmesi muhtemeldir” şeklinde açıklama yaptı.
Özyurt’un dikkat çektiği diğer konu ise olayın uluslararası yansıması oldu. Özyurt konuşmasında, “Ayrıca, bu olayın futbol disiplin talimatı çerçevesinde cezalandırılmasının ötesinde yönleri var ne yazık ki. Jose Mourinho’nun uluslararası tanınırlığı nedeniyle yaşanan olayların Türk futbolunun dünya futbol arenasında sürekli kötü anılmasına yol açan boyutları var. Bu da ayrıca üzerinde durulması ve bir şekilde çözülmesi gereken bir sorundur” ifadelerine yer verdi.