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Jose Mourinho'dan maç sonu çarpıcı itiraf: 'Lig başlamadan belirlenmişti'

Jose Mourinho'dan maç sonu çarpıcı itiraf: 'Lig başlamadan belirlenmişti'

21:284/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Yenilginin ardından teknik direktör Jose Mourinho dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

Yenilgi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle;

'Gol pozisyonlarını değerlendiremedi'

"Bugün Fenerbahçe'yi neyi yaptı? Bazı oyuncularımız yeteri kadar iyi performans alamazsınız bu takım performansınızı da etkiliyor. Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi."

'Kaybetmeyi hak etmedik'

"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük. Bugün verilen penaltı, En-Nesyri'ye verilmeyen penaltı..."

'Konuşmaktan yoruldum!'

"Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar."

'Lig başlamadan belirlenmişti'

"Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi."

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