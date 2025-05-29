İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe, Kevin de Bruyne’ye 2 yıllık toplam 25 M €’luk teklif yaptı. Ancak Belçikalı orta saha tercihini Napoli’den kullandı. Ayrıca bu anlaşmada, teknik direktör Antoine Conte’nin kalma şartı bulunuyor. Conte, yıldız ismin Napoli'yi seçmesindeki en büyük etken.