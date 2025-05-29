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Kevin De Bruyne'nin Süper Lig devini reddettiği ortaya çıktı

Kevin De Bruyne'nin Süper Lig devini reddettiği ortaya çıktı

12:4229/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Manchester City'den ayrılan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, Serie A ekibi Napoli'yle anlaşma sağladı. Avrupa'nın birçok ülkesinden teklif alan 33 yaşındaki futbolcunun Süper Lig devinden gelen 25 milyon euroluk ücreti reddettiği ortaya çıktı.

10 yıllık Manchester City kariyerine son veren Kevin de Bruyne yeni takımına imza atmak üzere.

33 yaşındaki Belçikalı orta sahanın yeni adresi İtalya Serie A olacak.

2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan Napoli, Belçikalı yıldız ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Napoli'ye imza atmadan önce Suudi Arabistan, Avrupa ve Süper Lig'den talipleri bulunan De Bruyne'nin Türkiye'den gelen teklifi reddettiği ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe, Kevin de Bruyne’ye 2 yıllık toplam 25 M €’luk teklif yaptı. Ancak Belçikalı orta saha tercihini Napoli’den kullandı. Ayrıca bu anlaşmada, teknik direktör Antoine Conte’nin kalma şartı bulunuyor. Conte, yıldız ismin Napoli'yi seçmesindeki en büyük etken.

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