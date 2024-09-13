Koskoca transfer sezonunda kendisine kulüp bulamadı

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olurken büyük ses getiren Yusuf Yazıcı, bu transfer döneminde kulüpsüz kaldı. Fransız ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra hiçbir kulüple anlaşamayan oyuncu, transferin son gününde kendisine sunulan önerileri kabul etmedi.