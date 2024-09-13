Koskoca transfer sezonunda kendisine kulüp bulamadı

Türkiye'de transfer sezonu bu gece tamamlandı. Kulüpler son gün hamlelerini yaparken bir ismin transferinin gerçekleşmemesi herkesi şaşkına çevirdi.
Türkiye'de transfer sezonu bu gece tamamlandı. Kulüpler son gün hamlelerini yaparken bir ismin transferinin gerçekleşmemesi herkesi şaşkına çevirdi.
Trabzonspor'dan Lille'e transfer olurken büyük ses getiren Yusuf Yazıcı, bu transfer döneminde kulüpsüz kaldı. Fransız ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra hiçbir kulüple anlaşamayan oyuncu, transferin son gününde kendisine sunulan önerileri kabul etmedi.
A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan Yusuf Yazıcı bazı maçlarda oyuna sonradan dahil olmuştu.
Yusuf Yazıcı için son günlerde Beşiktaş iddiaları yer almıştı. Transferin son gününde ise "Trabzonspor'a transfer olabilir" yorumları yapılmıştı. 27 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a geri dönüşünü Şenol Güneş'in istemediği iddia edildi.
Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla çıktığı 135 maçta 29 gol atarken 15 de asist yapmıştı.
Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'da ise 45 maç forma giydi. 3 gol atan oyuncu, Ay-Yıldızlıların hiçbir zaman ideal oyuncusu olamadı.