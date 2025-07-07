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La Liga devleri Yusuf Demir için yarışıyor: 5 talibi var!

La Liga devleri Yusuf Demir için yarışıyor: 5 talibi var!

15:357/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir, La Liga kulüplerinin radarına girdi. Valencia, Osasuna, Espanyol, Getafe ve Elche, sözleşmesi 2026’da sona erecek genç yıldız için nabız yokluyor.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir'e İspanya'dan 5 takım talip oldu.


Sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan ve Galatasaray'ın yeni sözleşme imzalatmak istediği Yusuf'a İspanya'dan Valencia, Osasuna, Espanyol, Getafe ve Elche kulüpleri talip oldu.


Henüz Galatasaray'a ulaşan resmi bir teklif olmazken, teklif ulaşsa dahi sarı kırmızılı kulübün yönetimi; Okan Buruk'tan gelen rapora göre hareket edecek.


22 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 17 maça çıktı. Yusuf Demir bu müsabakalarda 2 gol ile 2 asist üretti.


Rapid Wien altyapısında yetişen Yusuf Demir daha sonra Barcelona'da kiralık olarak forma giydi.


Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında genç oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.


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