Maça saatler kala A Milli Takım'dan kötü haber

EURO 2024'te Portekiz'le karşılaşacak A Milli Takımımızda iki isim sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek.
A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Saat 19.00'da BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak maç öncesi ay-yıldızlılardan iki kötü haber geldi.
Gürcistan maçında sahaya ilk 11'de çıkan A Milli Takımımızda iki isim bugün Portekiz'e karşı forma giyemeyecek.
Gürcistan maçında fileleri havalandıran ve karşılaşmanın son dakikalarında sakatlık yaşayan Mert Müldür'ün yerine bugün Zeki Çelik oynayacak.
Mert Günok'un da sakatlığı nedeniyle Portekiz karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Mert Günok'un yerine Portekiz karşısında Altay Bayındır'ın kalemizi koruyacağı bildirildi.
Vincenzo Montella'nın Portekiz maçına bu 11'le çıkması bekleniyor:
Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Kenan (Yunus)