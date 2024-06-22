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Spor

Maça saatler kala A Milli Takım'dan kötü haber

16:11 - 22/06/2024 السبت
Güncelleme: 16:36 - 22/06/2024 السبت
Yeni Şafak

EURO 2024'te Portekiz'le karşılaşacak A Milli Takımımızda iki isim sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek.

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A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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Saat 19.00'da BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak maç öncesi ay-yıldızlılardan iki kötü haber geldi.


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Gürcistan maçında sahaya ilk 11'de çıkan A Milli Takımımızda iki isim bugün Portekiz'e karşı forma giyemeyecek.

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Gürcistan maçında fileleri havalandıran ve karşılaşmanın son dakikalarında sakatlık yaşayan Mert Müldür'ün yerine bugün Zeki Çelik oynayacak.

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Mert Günok'un da sakatlığı nedeniyle Portekiz karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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Mert Günok'un yerine Portekiz karşısında Altay Bayındır'ın kalemizi koruyacağı bildirildi.

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Vincenzo Montella'nın Portekiz maçına bu 11'le çıkması bekleniyor:


Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Kenan (Yunus)

#EURO 2024
#A Milli Takım
#Mert Müldür
#Mert Günok
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