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Mahmut Uslu o soruyu yanıtladı: Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

Mahmut Uslu o soruyu yanıtladı: Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

09:5121/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 32. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Eski yönetici Mahmut Uslu Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Uslu aynı zamanda kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusunu da cevapladı. Peki, Mahmut Uslu Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? İşte detaylar.

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Mahmut Uslu dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ali Koç ve yönetimi derhal istifaya davet eden Mahmut Uslu, "Alternatif bulunur, bıraksınlar. Bundan daha kötü olur mu ya? Kulübü bitirdiler.


Şampiyonluk önemli değil, olur veya olmaz. Bir dakika durmadan ayrılsınlar. İnsanlara yazık" ifadelerini kullandı.


Mahmut Uslu Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?


Öte yandan Mahmut Uslu "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Her an her şey olabilir" cevabını verdi.


Jose Mourinho'yla ilgili de konuşan Uslu, "Mourinho ile ilgili ne diyeyim? Herkes her şeyi söylüyor, her şey ortada" dedi.

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