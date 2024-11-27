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Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk! Manchester City son 15 dakikada yıkıldı

Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk! Manchester City son 15 dakikada yıkıldı

09:4327/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Manchester City evinde Feyenoord’u konuk etti. Ev sahibi City 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada kalesinde 3 gol görerek beraberliğe razı oldu. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan Manchester City 8 puanla 15. sırada yer aldı. Manchester City - Feyenoord maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Manchester City, Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 tamamlandı.


Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Maviler 44. (P) ve 53. dakikalarda Haaland ile 50. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle öne geçti. 

Konuk ekip 75. dakikada Hadj Moussa, 82. dakikada Gimenez ve 89. dakikada Hancko ile beraberliği yakaladı. 

Tüm kulvarlarda oynadığı son 6 maçta galip gelemeyen City, Devler Ligi'nde puanını 8, Feyenoord ise 7 yaptı. 

Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde bir takım 75. dakikadan sonra ilk kez maç vermiş oldu.


Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester City, Juventus deplasmanına konuk olacak.

Feyenoord ise Sparta Prag'ı ağırlayacak.

MANCHESTER CİTY - FEYENOORD MAÇ ÖZETİ


Manchester City - Feyenoord maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Manchester City
#Feyenoord
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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