UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Manchester City evinde Feyenoord’u konuk etti. Ev sahibi City 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada kalesinde 3 gol görerek beraberliğe razı oldu. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan Manchester City 8 puanla 15. sırada yer aldı. Manchester City - Feyenoord maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Manchester City, Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 tamamlandı.



2 /8 Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Maviler 44. (P) ve 53. dakikalarda Haaland ile 50. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle öne geçti.

3 /8 Konuk ekip 75. dakikada Hadj Moussa, 82. dakikada Gimenez ve 89. dakikada Hancko ile beraberliği yakaladı.

4 /8 Tüm kulvarlarda oynadığı son 6 maçta galip gelemeyen City, Devler Ligi'nde puanını 8, Feyenoord ise 7 yaptı.

5 /8 Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde bir takım 75. dakikadan sonra ilk kez maç vermiş oldu.



6 /8 Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester City, Juventus deplasmanına konuk olacak.

7 /8 Feyenoord ise Sparta Prag'ı ağırlayacak.