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Mauro Icardi için transfer savaşı başladı: 5 talip birden!

Mauro Icardi için transfer savaşı başladı: 5 talip birden!

14:251/01/2025, Wednesday
G: 1/01/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Galatasaray’da yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Arjantinli yıldızın talipleri artıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dev kulüpleri peşine takan Mauro Icardi’nin yaz transfer sezonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Detaylar haberimizde.

Yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olan ve sezonu kapattığı tahmin edilen Mauro Icardi'ye 5 takım birden talip oldu.


Fichajes'te yer alan habere göre; Real Betis, Villarreal ve Real Sociedad, Arjantinli forveti kadrolarına katma olasılığını değerlendiriyor.

Bu üç takım, LaLiga ve Avrupa kupalarındaki hedeflerine ulaşmak için hücum güçlerini artırma ihtiyacı duyuyor.


Gol üretimi konusunda bu sezon zorluklar yaşayan Juventus ve Milan da Galatasaraylı yıldızı kadrosuna katmakla ilgileniyor.


Bu kulüplerin tümü için en büyük engel olarak Icardi'nin yıllık 10 milyon Euro civarındaki maaşı olduğu iddia edildi.


Transferin gerçekleşmesi için Arjantinli yıldızın maaşında önemli bir indirim yapması veya performansa dayalı teşviklerle yapılandırılmış bir sözleşme düzenlenmesi gerektiği öne sürüldü.

Sakatlık yaşamadan önce sarı-kırmızılı forma ile 14 maça çıkan Mauro Icardi, 6 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.


#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Süper Lig

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