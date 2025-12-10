Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Mauro Icardi'den çarpıcı açıklama: 'Beni özleyeceksiniz'

Mauro Icardi'den çarpıcı açıklama: 'Beni özleyeceksiniz'

23:0310/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, basında yer alan ayrılık iddialarına sert tepki gösterdi. Sözleşmesinin 2026'da sona ereceğini belirten Icardi, hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.

Galatasaray’ın önemli futbolcularından Mauro Icardi, son günlerde hakkındaki ayrılık iddialarına yanıt verdi. Çeşitli Türk medya organlarında çıkan haberlerde, oyuncunun kulüple olan sözleşmesinin yenilenmeyeceği öne sürülmüştü. Ancak Icardi, yaptığı açıklamalarda bu haberlerin gerçek dışı olduğunu net bir şekilde belirtti.


Icardi’nin açıklaması:


"Adımın iyi sattığını ve bazı Türk “gazetecilerin” kulüpten beni arayıp sözleşmemin “yenilenmeyeceğini” söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.


Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz? Sözleşmem Haziran 2026’da bitiyor."


"Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum.


Icardi’yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."


#mauro icardi
#icardi
#galatasaray
#ayrılık iddiaları
#sözleşme
#transfer haberleri
#futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz indirimiyle altın 6.000 TL'yi görür mü? Dolar için 2026 projeksiyonu