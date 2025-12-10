Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, basında yer alan ayrılık iddialarına sert tepki gösterdi. Sözleşmesinin 2026'da sona ereceğini belirten Icardi, hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.
Galatasaray’ın önemli futbolcularından Mauro Icardi, son günlerde hakkındaki ayrılık iddialarına yanıt verdi. Çeşitli Türk medya organlarında çıkan haberlerde, oyuncunun kulüple olan sözleşmesinin yenilenmeyeceği öne sürülmüştü. Ancak Icardi, yaptığı açıklamalarda bu haberlerin gerçek dışı olduğunu net bir şekilde belirtti.
Icardi’nin açıklaması:
"Adımın iyi sattığını ve bazı Türk “gazetecilerin” kulüpten beni arayıp sözleşmemin “yenilenmeyeceğini” söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.
Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz? Sözleşmem Haziran 2026’da bitiyor."
"Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum.
Icardi’yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."