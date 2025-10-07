Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mbappe Arda Güler'in paylaşımına yanıt verdi! Sosyal medya yıkıldı

Mbappe Arda Güler'in paylaşımına yanıt verdi! Sosyal medya yıkıldı

Tuğçe Erginkoç
11:467/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Kazakistan yolcuğu esnasında uyurken gizlice fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan milli oyuncu Arda Güler'e yanıt verdi. Bu yorum, on binlerce beğeni aldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından Kylian Mbappe'yi paylaştı.

Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan ekibi Kairat Almaty'e karşı oynadıkları maç için seyahat ederlerken uçak içinde Fransız yıldızın uyuduğu anları yayınladı.

Bu kareye Mbappe'den de yorum gecikmedi.

Fransız futbolcu, "Kazakistan yolculuğu kolay değildi küçük kardeşim" diyerek Arda Güler'in paylaşımına yorum yaptı.

Bu ifadeler 74 binden fazla beğeni aldı.

#Real Madrid
#Kylian Mbappe
#Arda Güler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK ek yurt başvuruları başladı mı, GSB KYK ek yurt açıklaması geldi mi?