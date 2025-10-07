Mbappe Arda Güler'in paylaşımına yanıt verdi! Sosyal medya yıkıldı

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Kazakistan yolcuğu esnasında uyurken gizlice fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan milli oyuncu Arda Güler'e yanıt verdi. Bu yorum, on binlerce beğeni aldı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından Kylian Mbappe'yi paylaştı.
Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan ekibi Kairat Almaty'e karşı oynadıkları maç için seyahat ederlerken uçak içinde Fransız yıldızın uyuduğu anları yayınladı.
Bu kareye Mbappe'den de yorum gecikmedi.
Fransız futbolcu, "Kazakistan yolculuğu kolay değildi küçük kardeşim" diyerek Arda Güler'in paylaşımına yorum yaptı.
Bu ifadeler 74 binden fazla beğeni aldı.