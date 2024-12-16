Melo derbi öncesi tribünlere çıktı: Tezahüratıyla Fenerbahçelileri kızdırdı (VİDEO)

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Trabzonspor maçı için İstanbul'a geldi. Derbiyi statta takip eden Melo, karşılaşma öncesi taraftarlarla hasret giderdi. Brezilyalı futbolcu, tribüne çıkarak tezahürat yaptı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Süper Lig'de sarı-kırmızılıların Trabzonspor ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi.
Derbiyi statta takip eden Melo, karşılaşma öncesi sahaya çıkarak taraftarlarla hasret giderdi.
Tribünleri selamlayan Brezilyalı, kale arkasında yer alan Ultraslan grubunun yanına giderek tezahürat yaptı.
Melo, ilk olarak üçlü çektirdi daha sonrasında "Fener ağlama" ve "Şampiyon Cimbom" tezahüratı yaptırdı.
İşte o anlar: