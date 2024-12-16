Melo derbi öncesi tribünlere çıktı: Tezahüratıyla Fenerbahçelileri kızdırdı (VİDEO)

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Trabzonspor maçı için İstanbul'a geldi. Derbiyi statta takip eden Melo, karşılaşma öncesi taraftarlarla hasret giderdi. Brezilyalı futbolcu, tribüne çıkarak tezahürat yaptı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /6 Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Süper Lig'de sarı-kırmızılıların Trabzonspor ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi.

2 /6 Derbiyi statta takip eden Melo, karşılaşma öncesi sahaya çıkarak taraftarlarla hasret giderdi.

3 /6 Tribünleri selamlayan Brezilyalı, kale arkasında yer alan Ultraslan grubunun yanına giderek tezahürat yaptı.

4 /6 Melo, ilk olarak üçlü çektirdi daha sonrasında "Fener ağlama" ve "Şampiyon Cimbom" tezahüratı yaptırdı.

5 /6 İşte o anlar: