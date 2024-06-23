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Spor

Mourinho 'kalsın' dedi: 2.5 milyon euro maaş istedi

11:15 - 23/06/2024 dimanche
Güncelleme: 12:31 - 23/06/2024 dimanche
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Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları, teknik direktör Mourinho'nun raporu doğrultusunda sürüyor. Portekizli teknik adamın, sarı-lacivertlilerin yıldız isminin takımda kalmasını istediği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 24 Haziran'da sahaya iniyor.

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Sezonun ilk çalışmasını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak Fenerbahçe'de kadro yapılandırma çalışmaları da sürüyor.

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Transfer pazarında etkili olması beklenen sarı-lacivertliler, iç transferde de elini hızlı tutmanın peşinde.

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Geçtiğimiz gün Mert Hakan Yandaş ile sözleşme uzatıldığını açıklayan Fenerbahçe'de sırada Bright Osayi-Samuel var.

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Fanatik'te yer alan habere göre, Jose Mourinho, Nijeryalı yıldızın takımda kalması yönünde yönetime görüş bildirdi.

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Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon euro kazandığı belirtilen Osayi-Samuel'in yeni sözleşme için 2.5 milyon euro maaş istediği iddia edildi.

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İki taraf arasında sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

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Osayi-Samuel geride kalan sezonda 39 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Transfer
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