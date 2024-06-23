Mourinho 'kalsın' dedi: 2.5 milyon euro maaş istedi

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları, teknik direktör Mourinho'nun raporu doğrultusunda sürüyor. Portekizli teknik adamın, sarı-lacivertlilerin yıldız isminin takımda kalmasını istediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 24 Haziran'da sahaya iniyor.
Sezonun ilk çalışmasını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak Fenerbahçe'de kadro yapılandırma çalışmaları da sürüyor.
Transfer pazarında etkili olması beklenen sarı-lacivertliler, iç transferde de elini hızlı tutmanın peşinde.
Geçtiğimiz gün Mert Hakan Yandaş ile sözleşme uzatıldığını açıklayan Fenerbahçe'de sırada Bright Osayi-Samuel var.
Fanatik'te yer alan habere göre, Jose Mourinho, Nijeryalı yıldızın takımda kalması yönünde yönetime görüş bildirdi.
Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon euro kazandığı belirtilen Osayi-Samuel'in yeni sözleşme için 2.5 milyon euro maaş istediği iddia edildi.
İki taraf arasında sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.
Osayi-Samuel geride kalan sezonda 39 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.