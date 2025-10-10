'Neye ihtiyacın var' sorusuna Tedesco'dan ilginç yanıt: Yönetimi şaşırtan cevap

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıda yönetim tarafından sorulan 'Neye ihtiyacın var' sorusuna, Tedesco'dan ilginç bir yanıt geldi.

1 /6 Fenerbahçe'de yönetim, Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı aldı.

2 /6 Tedesco'nun raporu doğrultusunda, Samandıra'da bazı değişiklikler de yapılacak.

3 /6 Milliyet'in haberine göre; Tedesco, yönetimden gelen “Senin için ne yapabiliriz? Neye ihtiyacın var?” şeklindeki sorulara ilginç bir yanıt verdi.

4 /6 Tedesco'nun, “Zamanı geri alabilir misiniz? Örneğin sezon başı kampını yeniden yapabilir miyiz?” yanıtını verdiği öğrenildi.

5 /6 İtalyan çalıştırıcının üstü kapalı olarak hazırlık dönemini eleştirdiği, futbolcuların fizik kapasitelerinin beklentinin çok altında kaldığına işaret ettiği bildirildi.