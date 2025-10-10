'Neye ihtiyacın var' sorusuna Tedesco'dan ilginç yanıt: Yönetimi şaşırtan cevap

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıda yönetim tarafından sorulan 'Neye ihtiyacın var' sorusuna, Tedesco'dan ilginç bir yanıt geldi.
Fenerbahçe'de yönetim, Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı aldı.
Tedesco'nun raporu doğrultusunda, Samandıra'da bazı değişiklikler de yapılacak.
Milliyet'in haberine göre; Tedesco, yönetimden gelen “Senin için ne yapabiliriz? Neye ihtiyacın var?” şeklindeki sorulara ilginç bir yanıt verdi.
Tedesco'nun, “Zamanı geri alabilir misiniz? Örneğin sezon başı kampını yeniden yapabilir miyiz?” yanıtını verdiği öğrenildi.
İtalyan çalıştırıcının üstü kapalı olarak hazırlık dönemini eleştirdiği, futbolcuların fizik kapasitelerinin beklentinin çok altında kaldığına işaret ettiği bildirildi.
Mourinho döneminden bir hayli olumsuz etkilenen futbolcuları hem mental hem de güç olarak eskiye döndürmenin gayreti içine giren Tedesco’nun milli araya bu yüzden büyük önem verdiği ve açıkları kapamaya çalıştığı belirtildi.