Okan Buruk 3 ismi kızağa çekiyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Frankfurt karşısında alınan ağır yenilginin faturasını kesti. Deneyimli teknik adam, Almanya deplasmanında etkisiz kalan üç ismi TÜMOSAN Konyaspor maçında kulübeye çekecek.
Frankfurt'tan farklı yenilgiyle dönen Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor maçında rotasyona gidilecek.
Sabah'ın haberine göre teknik direktör Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor maçında önemli değişiklikler yapacak.
Lig maçlarında etkisiz olan, Frankfurt maçındaki performansıyla da eleştirilerin hedefine oturan Leroy Sane, ilk 11'den kesilecek.
Barış Alper Yılmaz kenar forvete, Icardi de ileri uca geçecek.
Savunmanın solunda aksayan Davinson Sanchez, asıl yeri olan sağ stopere geçecek. Abdülkerim Bardakcı ilk 11'e geri dönecek.
Yeni transfer Wilfried Singo sağ bekte şans bulacak. Roland Sallai kulübeye çekilecek.
Sol bekte Eren Elmalı yerine Jakobs görev yapacak.