Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk 3 ismi kızağa çekiyor

Okan Buruk 3 ismi kızağa çekiyor

10:4421/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Frankfurt karşısında alınan ağır yenilginin faturasını kesti. Deneyimli teknik adam, Almanya deplasmanında etkisiz kalan üç ismi TÜMOSAN Konyaspor maçında kulübeye çekecek.

Frankfurt'tan farklı yenilgiyle dönen Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor maçında rotasyona gidilecek.

Sabah'ın haberine göre teknik direktör Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor maçında önemli değişiklikler yapacak.

Lig maçlarında etkisiz olan, Frankfurt maçındaki performansıyla da eleştirilerin hedefine oturan Leroy Sane, ilk 11'den kesilecek.

Barış Alper Yılmaz kenar forvete, Icardi de ileri uca geçecek.


Savunmanın solunda aksayan Davinson Sanchez, asıl yeri olan sağ stopere geçecek. Abdülkerim Bardakcı ilk 11'e geri dönecek.

Yeni transfer Wilfried Singo sağ bekte şans bulacak. Roland Sallai kulübeye çekilecek.

Sol bekte Eren Elmalı yerine Jakobs görev yapacak.


#Galatasaray
#Okan Buruk
#Konyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Kahraman kimdir?