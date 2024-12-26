Okan Buruk ayrılmaya yakın olan ismi açıkladı

"Osimhen sezon sonuna kadar bizimle"





"Osimhen'i herkes takımında ister. Yüzde 80-90 teknik direktörler, buna başkanları da katabiliriz, benim direkt olarak Osimhen bana dendiği anda ben hemen 'tamam' dedim, hiç düşünmedim. Hemen hangi sisteme dönebiliriz diye düşündüm. 1 dakika 3 forvetimiz olacak acaba, nasıl olacak, nasıl idare ederiz, bu küser mi diye hiç düşünmedim. Direkt sistemler üzerinde düşündüm. Zaman zaman 3-4-2-1 / 4-4-2 oynarız falan dedim. Her an bunlar geçti kafamdan. Çok çabuk adapte olduk. Çok istedim Osimhen'i. Çok doğru bir karar verdiğimizi görüyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bizimle başarılara imza atacaktır. Çok düzgün ve çok iyi bir karakter. Takımı ve oyunu sahipleniyor. Çok kolektif. Karşı karşıya kalınca yanındakine pas çıkarıyor. Bir forvet oyuncusunun bu kadar kolektif oyun oynaması zordur. Osimhen'in bonservisi alınsın isterim, teknik direktör olarak da taraftar olarak da çok isterim. Oyuncu bir kere bizde kiralık. Sezon sonuna kadar bizimle. Onun isteği de bizimle olmak. Devre arası ile ilgili herhangi bir düşüncesi yok. Kendisi bunu hep teyit ediyor. Bu süreçte de oyuncunun üstüne gitmemek, bu konuyu gündeme getirmek de doğru değil. Ekonomik açıdan da doğru değil. Sezonun devamında siz Galatasaray Kulübü olarak siz bir karar verebilirsiniz, oyuncu karar verebilir. Konuşmak için çok erken. Sezonun devamında girişimleri gösterilebilir. Bu süreci bence net olarak görmek, oyuncunun kafasını rahat bırakmak gerekiyor. Biz almak istiyoruz bir kere. Başkanımız ve yöneticilerimiz de bunu söyledi. Biz hep almak isteriz. Sezon giderken oyuncunun kafasını karıştırmamak en doğrusu."