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Efsane geri döndü! Alperen Şengün Rockets’e galibiyeti getirdi

Efsane geri döndü! Alperen Şengün Rockets’e galibiyeti getirdi

09:4610/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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NBA’de Houston Rockets, hazırlık maçında Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi. Yeni sezon öncesi milli basketbolcumuz Alperen Şengün’ün takımı Rockets maçtan 122-113’lük skorla galip ayrıldı. 22 dakika sahada kalan milli yıldız karşılaşmayı 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 top kaybı ile tamamladı. Oklahoma City Thunder - Houston Rockets maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

NBA'de takımlar yeni sezona hazırlık maçlarıyla devam ediyor.

Houston Rockets'ın Oklahoma City Thunder'ı uzatma sonunda 122-113 yendiği maçta Alperen Şengün, takımının en skorer ismi oldu.

22 dakika sahada kalan milli yıldız karşılaşmayı 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 top kaybı ile tamamladı.


Houston'da ayrıca Dillon Brooks 15, Jalen Green 12, Reeh Shappard da 11 sayıyla oynadı.

Oklahoma City Thunder'da ise Shai-Alexander Gilgeous ve Jalen Williams 15, Andrew Wiggins 13, Chet Holmgren 10 sayı üretti.

OKLAHOMA CİTY THUNDER - HOUSTON ROCKETS MAÇ ÖZETİ


Oklahoma City Thunder - Houston Rockets maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Oklahoma City Thunder
#Houston Rockets
#NBA

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