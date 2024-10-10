NBA’de Houston Rockets, hazırlık maçında Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi. Yeni sezon öncesi milli basketbolcumuz Alperen Şengün’ün takımı Rockets maçtan 122-113’lük skorla galip ayrıldı. 22 dakika sahada kalan milli yıldız karşılaşmayı 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 top kaybı ile tamamladı. Oklahoma City Thunder - Houston Rockets maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 /6 NBA'de takımlar yeni sezona hazırlık maçlarıyla devam ediyor.

2 /6 Houston Rockets'ın Oklahoma City Thunder'ı uzatma sonunda 122-113 yendiği maçta Alperen Şengün, takımının en skorer ismi oldu.

3 /6 22 dakika sahada kalan milli yıldız karşılaşmayı 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 top kaybı ile tamamladı.



4 /6 Houston'da ayrıca Dillon Brooks 15, Jalen Green 12, Reeh Shappard da 11 sayıyla oynadı.

5 /6 Oklahoma City Thunder'da ise Shai-Alexander Gilgeous ve Jalen Williams 15, Andrew Wiggins 13, Chet Holmgren 10 sayı üretti.