Olay hakem Sundberg'in savunması ortaya çıktı: Bakın VAR'a neden çağırmamış

Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının en çok konuşulan ismi olan VAR hakemi Jakob Sundberg'in, penaltı pozisyonunda orta hakem Oğuzhan Çakır'a neden izleme önermediği belli oldu.

1 /6 Adana Demirspor, Galatasaray maçında Dries Mertens'e verilen penaltı sonrası sahadan çekilmişti.

2 /6 Yarıda kalan karşılamanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Jakob Sundberg'in pozisyonda maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a izleme tavsiyesinde bulunmaması büyük tartışma çıkarmıştı.

3 /6 Danimarkalı hakemin pozisyonla ilgili savunması ortaya çıktı.

4 /6 Bu pozisyonlarda kararı orta hakeme bıraktıklarını belirten Sundberg, "Oğuzhan'ın (Çakır) durduğu yer, bakış açısı doğru. Orada bir temas var ve temasın sertliğini maçın hakemi belirler. Maçın hakeminin kararı uygulanır" ifadelerini kullandı.

5 /6 Jakob Sundberg, Danimarka'da bu tarz pozisyonlarda hakemi VAR'a çağırmadıklarını söyledi.

