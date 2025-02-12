Olay hakem Sundberg'in savunması ortaya çıktı: Bakın VAR'a neden çağırmamış

Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının en çok konuşulan ismi olan VAR hakemi Jakob Sundberg'in, penaltı pozisyonunda orta hakem Oğuzhan Çakır'a neden izleme önermediği belli oldu.
Adana Demirspor, Galatasaray maçında Dries Mertens'e verilen penaltı sonrası sahadan çekilmişti.
Yarıda kalan karşılamanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Jakob Sundberg'in pozisyonda maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a izleme tavsiyesinde bulunmaması büyük tartışma çıkarmıştı.
Danimarkalı hakemin pozisyonla ilgili savunması ortaya çıktı.
Bu pozisyonlarda kararı orta hakeme bıraktıklarını belirten Sundberg, "Oğuzhan'ın (Çakır) durduğu yer, bakış açısı doğru. Orada bir temas var ve temasın sertliğini maçın hakemi belirler. Maçın hakeminin kararı uygulanır" ifadelerini kullandı.
Jakob Sundberg, Danimarka'da bu tarz pozisyonlarda hakemi VAR'a çağırmadıklarını söyledi.
Öte yananda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Jaob Sundberg'e bir daha görev vermeyeceği belirtiliyor.