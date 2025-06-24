Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe kararı belli oldu

Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe kararı belli oldu

10:0924/06/2025, الثلاثاء
G: 24/06/2025, الثلاثاء
Diğer
Sonraki haber

Portekiz basını, Orkun Kökçü'yü Fenerbahçe'ye yazdı. Sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecana neden olan bu haberin ardından milli futbolcunun transfer kararı da ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetimi, Benfica forması giyen milli yıldız Orkun Kökçü için hamle yaptı.

Portekiz basınından A Bola; sarı-lacivertlilerin, Jose Mourinho’nun uzun süredir takip ettiği Orkun için ABD’de hocasıyla yaşadığı tartışma sonrası harekete geçtiğini yazdı. 

Benfica Kulübü piyasa değeri 30 milyon euro olan Orkun Kökçü için astronomik teklifler dışında pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor.


Türkiye Gazetesi'nin haberine göre milli futbolcu da geleceğiyle ilgili kararını verdi. Orkun'un Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı aktarıldı.

Benfica’da çok mutlu olmayan Orkun’un hayali Premier Lig’de forma giymek. Feyenoord’da yıldızı parlayan milli yıldız, oradaki hocası Arne Slot’la Liverpool’da buluşmayı arzu ediyor.

Orkun Kökçü, geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla çıktığı 53 maçta 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Orkun Kökçü
#Benfica
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Elazığ müşterek arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi belli oldu