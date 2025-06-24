Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe kararı belli oldu

Benfica Kulübü piyasa değeri 30 milyon euro olan Orkun Kökçü için astronomik teklifler dışında pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor.





Türkiye Gazetesi'nin haberine göre milli futbolcu da geleceğiyle ilgili kararını verdi. Orkun'un Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı aktarıldı.