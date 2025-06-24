Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe kararı belli oldu

Portekiz basını, Orkun Kökçü'yü Fenerbahçe'ye yazdı. Sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecana neden olan bu haberin ardından milli futbolcunun transfer kararı da ortaya çıktı.
Fenerbahçe yönetimi, Benfica forması giyen milli yıldız Orkun Kökçü için hamle yaptı.
Portekiz basınından A Bola; sarı-lacivertlilerin, Jose Mourinho’nun uzun süredir takip ettiği Orkun için ABD’de hocasıyla yaşadığı tartışma sonrası harekete geçtiğini yazdı.
Benfica Kulübü piyasa değeri 30 milyon euro olan Orkun Kökçü için astronomik teklifler dışında pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre milli futbolcu da geleceğiyle ilgili kararını verdi. Orkun'un Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı aktarıldı.
Benfica’da çok mutlu olmayan Orkun’un hayali Premier Lig’de forma giymek. Feyenoord’da yıldızı parlayan milli yıldız, oradaki hocası Arne Slot’la Liverpool’da buluşmayı arzu ediyor.
Orkun Kökçü, geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla çıktığı 53 maçta 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.