Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen için resmi açıklama: Onu istemiyoruz

Osimhen için resmi açıklama: Onu istemiyoruz

09:5913/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Juventus'un Victor Osimhen'i transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyan kulübünün sportif direktöründen konuyla ilgili net bir açıklama geldi.

Kiralık olarak Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in adı transferde birçok kulüple anılıyor.

İtalyan basını, bonservisi Napoli'de bulunan Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istediğini yazmıştı. Ancak Serie A ekibinden yalanlama geldi.

Juventus Kulübü Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Osimhen'le ilgilenmediklerini duyurdu.

Beyaz TV'ye konuşan Giuntoli, "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz" dedi.

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 38 maçta 33 gol atma başarısı gösterdi.



#Galatasaray
#Juventus
#Victor Osimhen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde