Osimhen için resmi açıklama: Onu istemiyoruz

Juventus'un Victor Osimhen'i transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyan kulübünün sportif direktöründen konuyla ilgili net bir açıklama geldi.
Kiralık olarak Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in adı transferde birçok kulüple anılıyor.
İtalyan basını, bonservisi Napoli'de bulunan Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istediğini yazmıştı. Ancak Serie A ekibinden yalanlama geldi.
Juventus Kulübü Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Osimhen'le ilgilenmediklerini duyurdu.
Beyaz TV'ye konuşan Giuntoli, "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz" dedi.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 38 maçta 33 gol atma başarısı gösterdi.