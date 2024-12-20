Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Panathinaikos - Baskonia maçında korkutan an! Lessort'un ayağı kırıldı

Panathinaikos - Baskonia maçında korkutan an! Lessort'un ayağı kırıldı

10:1320/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

THY EuroLeague'de Panathinaikos'un Baskonia'yı konuk ettiği maçta, korkutan bir an yaşandı. Ev sahibi takımın Fransız yıldızı Lessort, ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirirken oyuncunun fibula kemiğinin kırıldığı ifade edildi.

THY EuroLeague'in 17. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Baskonia'yı konuk etti.

Yunan ekibi maçı 104-69 yenerken karşılaşmaya Lessort'un yaşadığı sakatlık damga vurdu.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY EuroLeague'in 17. haftasında Baskonia'yı 104-69 mağlup etti. Karşılaşmaya, ev sahibi takımın yıldızı Mathias Lessort'un yaşadığı sakatlık damga vurdu.

29 yaşındaki Fransız basketbolcu, 3. çeyreğin başında rakip pota altında ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirdi. 

Yaşadığı acının etkisiyle bağıran Lessort'un durumu, takım arkadaşlarını da etkiledi. Birçok oyuncu olayı gözyaşları içerisinde takip etti.

Lessort ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli ismin, fibula kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.

OAKA'da maçı izleyen iki taraftar, Lessort'un sakatlığı sonrası baygınlık geçirdi.

#Panathinaikos
#Mathias Lessort
#Baskonia

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 20 ARALIK: 2000 model altı ÖTV'siz sıfır araç alımına hurda teşviki ne zaman?