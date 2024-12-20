THY EuroLeague'de Panathinaikos'un Baskonia'yı konuk ettiği maçta, korkutan bir an yaşandı. Ev sahibi takımın Fransız yıldızı Lessort, ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirirken oyuncunun fibula kemiğinin kırıldığı ifade edildi.
THY EuroLeague'in 17. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Baskonia'yı konuk etti.
Yunan ekibi maçı 104-69 yenerken karşılaşmaya Lessort'un yaşadığı sakatlık damga vurdu.
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY EuroLeague'in 17. haftasında Baskonia'yı 104-69 mağlup etti. Karşılaşmaya, ev sahibi takımın yıldızı Mathias Lessort'un yaşadığı sakatlık damga vurdu.
29 yaşındaki Fransız basketbolcu, 3. çeyreğin başında rakip pota altında ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirdi.
Yaşadığı acının etkisiyle bağıran Lessort'un durumu, takım arkadaşlarını da etkiledi. Birçok oyuncu olayı gözyaşları içerisinde takip etti.
Lessort ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli ismin, fibula kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.
OAKA'da maçı izleyen iki taraftar, Lessort'un sakatlığı sonrası baygınlık geçirdi.