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Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta şok ayrılık

Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta şok ayrılık

22:0423/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Rangers'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. İskoç ekibinde yönetim kurulu toplanarak teknik direktör Philippe Clement'in görevine son verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Rangers'te şok ayrılık yaşandı.

SkySports'ta yer alana habere göre İskoç ekibi, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı.

"Yönetim kurulu bugün öğleden sonra toplanarak, Belçikalı oyuncunun St Mirren'e yenilmesinin ardından görevine son verme kararı aldı."

"Rangers kadrosu bilgilendirildi. Resmi duyuru kısa süre içerisinde gerçekleşecek."

#Fenerbahçe
#Rangers
#Philippe Clement

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