Samet Akaydin'den sürpriz imza: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de sergilediği performansla teknik heyetin gözünden düşen milli oyuncu Samet Akaydin'in ayrılığı gerçekleşti. 30 yaşındaki savunma oyuncusunun Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'de transfer olduğu günden itibaren sergilediği performansla tartışma konusu olan Samet Akaydin'in ayrılığı gerçekleşti.
30 yaşındaki savunma oyuncusunun Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
SAMET AKAYDİN FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?
Fenerbahçe, Samet Akaydin’ın bonservisiyle birlikte transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.
Karadeniz ekibi, milli oyuncuyla 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Samet Akaydin, Rizespor'a transferini tamamlamak için bugün Rize'de olacak.
Samet Akaydin, 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Fenerbahçe kariyerinde toplamda 41 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.