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Şansal Büyüka Barış Alper Yılmaz'ın gideceği ligi açıkladı

Şansal Büyüka Barış Alper Yılmaz'ın gideceği ligi açıkladı

09:5430/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
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Galatasaray'ın son yıllarda performansı dikkat çeken isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor. Önemli kulüplerin takip ettiği genç yıldız için Şansal Büyüka'dan flaş bir çıkış geldi. Büyüka, Barış Alper Yılmaz'ın transfer olmasını beklediği ligi açıkladı.

Şansal Büyüka, Sports Digitale YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Duayen gazeteci, Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Büyüka, Premier Lig ekiplerinin radarında olduğu bilinen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ayrılmasının yakın olduğunu belirtti.

Şansal Büyüka açıklamasında, "Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'e gidebileceğini düşünüyorum. O havayı çok net aldım yöneticilerden. İyi bir bonservis bedeli gelirsen engel olacaklarını düşünmem." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda Barış Alper, 11 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.


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