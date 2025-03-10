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Sergen Yalçın'dan Galatasaray iddiası: İmkanı yok

Sergen Yalçın'dan Galatasaray iddiası: İmkanı yok

10:2810/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı karşılaştığı Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi yorumlayan Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı takımın oyununu eleştirirken dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sergen Yalçın'ın Alanyaspor-Galatasaray maçıyla ilgili Ekol TV'de yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:

"Galatasaray mı kazandı, Alanyaspor mu kaybetti? O kısmı konuşmak lazım. İlk 45 dakika Galatasaray'ın pozisyonu yok. İkinci yarıya başlıyorsun. Bu kadar kötü bir Galatasaray yakalamışsın. İkiyi düşünmez misin? Kaybetmemeye oynamayacaksın."

"1-1 çok erken geldi. Ondan sonra Galatasaray da iyi motive oldu. Bu iki 9'la olmaz bu oyun."

"Mertens diye bir oyuncu var Galatasaray'da nerede? Niye kulübede? Kenar lazım Galatasaray'a."

"Morata bence çok Türkiye Ligi'nin oyuncusu gibi durmadı. Ne kadar ekmek o kadar köfte. 12-13 milyon euro maaş vereceksen karşılığını alacaksın. Morata tabii ki kötü bir oyuncu değil. Ancak Galatasaray'ın bu oyununda olmaz. Hiçbir deplasman için de ben Galatasaray kazanır diyemem bu oyunla."

"1-1 berabere bitseydi maç, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Beşiktaş deplasmanı Galatasaray için çok kritik. Bu oyunla imkanı yok."

#Galatasaray
#Sergen Yalçın
#Beşiktaş
#Süper Lig

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