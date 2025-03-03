Solskjaer Beşiktaş’ta 65 yıl sonra bir ilki başardı

Beşiktaş’ta 9. maçına çıkan Solskjaer 65 yıl sonra bir ilki yaşamaya hazırlanıyor. Yeni Başkan Serdal Adalı ile birlikte göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer, aldığı üst üste galibiyetlerle takını ligin üst sıralarına taşıdı. Bu performansıyla birlikte Solskjaer, rekor kırdı. Detaylar haberimizde.
Yeni Başkan Serdal Adalı ile birlikte göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer, takımın performansını arttırmaya devam ediyor.
Beşiktaş'ta 9 maça çıkan Norveçli çalıştırıcı, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Bu performansıyla birlikte Solskjaer, 65 yıl aradan sonra rekor kırdı. Son olarak 1959/1960 sezonunda Andras Kuttik 2.47 maç başına puan ortalaması yakaladı.
Ole Gunner Solskjaer ise bu tarihten itibaren siyah-beyazlı takımın başına geçen bütün teknik direktörlerden fazla maç başına puan ortalaması (2.44) elde etti.