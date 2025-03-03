Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Solskjaer Beşiktaş’ta 65 yıl sonra bir ilki başardı

Solskjaer Beşiktaş’ta 65 yıl sonra bir ilki başardı

15:273/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş’ta 9. maçına çıkan Solskjaer 65 yıl sonra bir ilki yaşamaya hazırlanıyor. Yeni Başkan Serdal Adalı ile birlikte göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer, aldığı üst üste galibiyetlerle takını ligin üst sıralarına taşıdı. Bu performansıyla birlikte Solskjaer, rekor kırdı. Detaylar haberimizde.

Yeni Başkan Serdal Adalı ile birlikte göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer, takımın performansını arttırmaya devam ediyor.


Beşiktaş'ta 9 maça çıkan Norveçli çalıştırıcı, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.


Bu performansıyla birlikte Solskjaer, 65 yıl aradan sonra rekor kırdı. Son olarak 1959/1960 sezonunda Andras Kuttik 2.47 maç başına puan ortalaması yakaladı.


Ole Gunner Solskjaer ise bu tarihten itibaren siyah-beyazlı takımın başına geçen bütün teknik direktörlerden fazla maç başına puan ortalaması (2.44) elde etti.


#Ole Gunnar Solskjaer
#Beşiktaş
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün iftar saat kaçta? 3 Mart Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati