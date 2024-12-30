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Süper Lig ekibine CAS'tan transfer yasağı cezası

Süper Lig ekibine CAS'tan transfer yasağı cezası

10:1730/12/2024, Monday
G: 30/12/2024, Monday
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 2 dönem transfer yasağı cezası verildiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor'a, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden kötü haber geldi.

Hatay Asi'de yer alan habere göre kulüp, eski oyuncusu Aaron Boupendza'nın menajerine yapılmayan 850 bin Euro'luk ödeme nedeniyle 2 dönem transfer yasağı cezası aldı.

Ayrıca, kulübün ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle puan silme cezasının da gündemde olduğu ifade ediliyor.

Akdeniz temsilcisinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama ise henüz gelmedi.

Hatayspor, Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 16 karşılaşmada aldığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

#Süper Lig
#Hatayspor
#CAS

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