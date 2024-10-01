Trendyol Süper Lig’de 7. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Ciro Immobile maçta 2 gol kaydederek gol krallığında sıralamayı değiştirdi. Peki, Süper Lig’de gol kralı kim, hangi futbolcu kaç gol attı? İşte güncel gol krallığı tablosu…
Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın tamamlanmasıyla birlikte gol krallığında sıralama değişti.
Süper Lig güncel gol krallığı tablosu şu şekilde;
DRIES MERTENS - 3 GOL
NUNO MIGUEL DA COSTA JOIA - 4 GOL
KRZYSZTOF PIATEK - 4 GOL
JULES OLIVIER NTCHAM - 4 GOL
DUSAN TADIC - 4 GOL
BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA - 4 GOL
BARIŞ ALPER YILMAZ - 4 GOL
JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO - 5 GOL
EDIN DZEKO - 5 GOL
CIRO IMMOBILE - 6 GOL