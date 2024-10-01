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Süper Lig’de gol kralı kim, hangi futbolcu kaç gol attı?

Süper Lig’de gol kralı kim, hangi futbolcu kaç gol attı?

14:261/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de 7. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Ciro Immobile maçta 2 gol kaydederek gol krallığında sıralamayı değiştirdi. Peki, Süper Lig’de gol kralı kim, hangi futbolcu kaç gol attı? İşte güncel gol krallığı tablosu…

Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın tamamlanmasıyla birlikte gol krallığında sıralama değişti.

Süper Lig güncel gol krallığı tablosu şu şekilde; 

DRIES MERTENS - 3 GOL

NUNO MIGUEL DA COSTA JOIA - 4 GOL


KRZYSZTOF PIATEK - 4 GOL

JULES OLIVIER NTCHAM - 4 GOL

DUSAN TADIC - 4 GOL

BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA - 4 GOL

BARIŞ ALPER YILMAZ - 4 GOL

JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO - 5 GOL

EDIN DZEKO - 5 GOL

CIRO IMMOBILE - 6 GOL

#Süper Lig
#gol krallığı
#Ciro Immobile

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