Süper Lig’den İsmail Kartal’a flaş teklif: Geri mi dönüyor?

İki dönem Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapan İsmail Kartal’a Süper Lig kulübü teklifte bulundu. 64 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığından sonra da gündeme gelmiş ancak sarı-lacivertliler Domenico Tedesco'yu tercih etmişti. Kartal kendisine gelen teklifi reddetti. İşte detaylar.
Son olarak Persepolis'i çalıştıran ve kariyerinde ilk kez yurt dışına açılan İsmail Kartal teklifler almaya devam ediyor.
İsmail Kartal, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası bir kez daha Fenerbahçe'nin gündemine gelse de sarı-lacivertliler Domenico Tedesco ile anlaşmıştı.
Süper Lig ekiplerinin gözdesi olan İsmail Kartal, bir teklif daha aldı. Emre Belözoğlu ile vedalaşan Antalyaspor, Ajansspor'a göre İsmail Kartal'ın kapısını çaldı.
Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'dan gelen bu teklifi geri çevirdi.
İsmail Kartal'ın yanı sıra Çağdaş Atan'ın da Akdeniz ekibini reddettiği haber detayında yer aldı.
Kırmızı-beyazlı yönetimin, Rıza Çalımbay ismini ise rafa kaldırdığı vurgulandı.
