Fenerbahçe, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 1-1'lik beraberlikle bitmesinin ardından Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor deplasmanına odaklandı. Bu akşam saat 20:00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçın kadrosu netleşti. Teknik direktör Domenico Tedesco’dan flaş bir Talisca kararı çıktı. Peki, Talisca Samsunspor maçında oynayacak mı? İşte detaylar.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca için teknik ekipten karar çıktı.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin berabere bitmesinin ardından fırsat haftasını değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, zorlu Samsunspor deplasmanına çıkıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise Samsunspor maçının planını yaptı.
Kazanan 11'i büyük ölçüde bozmayı düşünmeyen Tedesco, tek kesiği Milliyet'e göre Anderson Talisca'ya atacak.
Orta saha kurgusunda değişiklik yapacak Tedesco, merkezde İsmail Yüksek'le birlikte Edson Alvarez'e forma verecek. Talisca ise yedek kulübesine çekilecek.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş ve Jhon Duran zorlu maçın kafilesinde yer almıyor.