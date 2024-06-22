A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydin (k.k) ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Bu sonucun ardından Portekiz puanını 6 yaparak liderliğe yükseldi. Milli Takımımız ise 3 puanla 2. sırada kaldı. Türkiye - Portekiz maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Portekiz karşılaşmasını vatandaşlarımız dev ekranlarından izledi.
Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu. Dortmund Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Taraftarlarımız milli takıma büyük destek verdi.
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.
Portekiz sahadan 3-0 galip ayrıldı ve grupta liderliğe yükseldi.
Galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydin (k.k) ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
Sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Çekya maçında cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından Portekiz puanını 6 yaparak liderliğe yükseldi. Milli Takımımız ise 3 puanla 2. sırada kaldı.
Milliler, gruptaki son maçında Çarşamba günü saat 22.00'de Çekya ile karşı karşıya gelecek.