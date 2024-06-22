A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydin (k.k) ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Bu sonucun ardından Portekiz puanını 6 yaparak liderliğe yükseldi. Milli Takımımız ise 3 puanla 2. sırada kaldı. Türkiye - Portekiz maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 9 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Portekiz karşılaşmasını vatandaşlarımız dev ekranlarından izledi.

2 / 9 Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu. Dortmund Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Taraftarlarımız milli takıma büyük destek verdi.



3 / 9 A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

4 / 9 Portekiz sahadan 3-0 galip ayrıldı ve grupta liderliğe yükseldi.

5 / 9 Galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydin (k.k) ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

6 / 9 Sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Çekya maçında cezalı duruma düştü.

7 / 9 Bu sonucun ardından Portekiz puanını 6 yaparak liderliğe yükseldi. Milli Takımımız ise 3 puanla 2. sırada kaldı.