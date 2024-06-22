Spor

Milli Takımımız F Grubu ikinci maçında Portekiz'e mağlup oldu |ÖZET

20:52 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:00 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydin (k.k) ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Bu sonucun ardından Portekiz puanını 6 yaparak liderliğe yükseldi. Milli Takımımız ise 3 puanla 2. sırada kaldı. Türkiye - Portekiz maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Portekiz karşılaşmasını vatandaşlarımız dev ekranlarından izledi.

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Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu. Dortmund Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Taraftarlarımız milli takıma büyük destek verdi.


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A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

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Portekiz sahadan 3-0 galip ayrıldı ve grupta liderliğe yükseldi.

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Galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydin (k.k) ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

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Sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Çekya maçında cezalı duruma düştü.

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Bu sonucun ardından Portekiz puanını 6 yaparak liderliğe yükseldi. Milli Takımımız ise 3 puanla 2. sırada kaldı.

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Milliler, gruptaki son maçında Çarşamba günü saat 22.00'de Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Türkiye
#Portekiz
#EURO 2024
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