A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak. Portekiz’e 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar gruptan çıkma ümidini son maça bıraktı. Milliler ilk maçta Gürcistan’ı 3-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmişti. Peki, Türkiye Çekya’ya yenilirse gruptan çıkabilir mi? İşte sorunun cevabı.
A Milliler EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak.
Maç 26 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalmaya hak kazanırken, en iyi üçüncüler de gruptan çıkacak.
Milli takımımızın gruptan çıkma senaryosu Çekya maçına göre şekillenecek.
Türkiye, Çekya mücadelesini kazandığı takdirde doğrudan adını son 16 turuna yazdıracak.
Çekya ile berabere kalmamız durumunda ise Portekiz'in Gürcistan'a yenilmemesi yine gruptan çıkmamız için yeterli olacak.
TÜRKİYE ÇEKYA’YA YENİLİRSE GRUPTAN ÇIKABİLİR Mİ?
Çekya'ya mağlup olmamız durumunda ise en iyi grup üçüncüsü olmak için diğer gruplarda oynanan maçların sonuçları beklenecek.
A Milli Takım, -1 averaja sahip olması nedeniyle, Çekya'ya 2 farkla kaybetse bile en iyi üçüncüler arasında Macaristan'ın önünde yer alacak ve gruptan çıkacak.
Macaristan'ın 3 puanı olmasına rağmen -3 averajının bulunması bizi olası üçüncülük yarışında şanslı kılıyor.