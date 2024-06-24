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Spor

Türkiye Çekya’ya yenilirse gruptan çıkabilir mi?

16:30 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:31 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak. Portekiz’e 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar gruptan çıkma ümidini son maça bıraktı. Milliler ilk maçta Gürcistan’ı 3-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmişti. Peki, Türkiye Çekya’ya yenilirse gruptan çıkabilir mi? İşte sorunun cevabı.

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A Milliler EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak.

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Maç 26 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.


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Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.


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Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalmaya hak kazanırken, en iyi üçüncüler de gruptan çıkacak. 

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Milli takımımızın gruptan çıkma senaryosu Çekya maçına göre şekillenecek.


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Türkiye, Çekya mücadelesini kazandığı takdirde doğrudan adını son 16 turuna yazdıracak.


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Çekya ile berabere kalmamız durumunda ise Portekiz'in Gürcistan'a yenilmemesi yine gruptan çıkmamız için yeterli olacak.


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TÜRKİYE ÇEKYA’YA YENİLİRSE GRUPTAN ÇIKABİLİR Mİ?


Çekya'ya mağlup olmamız durumunda ise en iyi grup üçüncüsü olmak için diğer gruplarda oynanan maçların sonuçları beklenecek.


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A Milli Takım, -1 averaja sahip olması nedeniyle, Çekya'ya 2 farkla kaybetse bile en iyi üçüncüler arasında Macaristan'ın önünde yer alacak ve gruptan çıkacak.


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Macaristan'ın 3 puanı olmasına rağmen -3 averajının bulunması bizi olası üçüncülük yarışında şanslı kılıyor.

#Türkiye
#Çekya
#EURO 2024
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